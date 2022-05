Kabinet mikt op compensatie 'toeslagenkinderen' vanaf begin 2023

Het kabinet verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen met de eerste herstelbetalingen aan kinderen die de dupe zijn geworden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Een wetsvoorstel waarin de regeling is opgenomen, is voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. Doel is om het nog voor het zomerreces in de Tweede Kamer te behandelen.