Twitter onderuit op Wall Street na pauze overnamedeal Musk

Twitter is vrijdag meer dan een tiende aan beurswaarde kwijtgeraakt op de aandelenmarkten in New York. Beleggers zetten het aandeel fors lager omdat Tesla-topman Elon Musk via het gelijknamige socialmediaplatform liet weten de overname van Twitter ‘tijdelijk’ te pauzeren. Later stelde de miljardair wel dat hij nog altijd ‘gecommitteerd’ is aan de overnamedeal.

Musk heeft al een akkoord bereikt met het bestuur van Twitter om het bedrijf voor 44 miljard dollar (ruim 42 miljard euro) te kopen en van de beurs te halen. Dat hij nu opeens een pauze wil is omdat hij meer duidelijkheid verlangt over het aantal spamaccounts bij de berichtendienst. Uit een officieel document van Twitter bleek eerder deze maand al dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers uit spamaccounts bestaat. Het aantal actieve gebruikers is belangrijk voor de potentiële winstgevendheid, omdat spamaccounts niet reageren op advertenties.

Tesla, waar Musk de baas is, klom bijna 5 procent. Beleggers lijken opgelucht dat de topman van de autofabrikant mogelijk afziet van de overname van Twitter. Persbureau Reuters meldde verder dat het plan van Tesla om ook elektrische auto’s in India te gaan verkopen voorlopig van de baan is. Tesla probeerde lagere importtarieven in het land te bedingen, maar dat zou niet zijn gelukt.

Duolingo

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent in de plus op 31.977 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent tot 3983 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 2,3 procent tot 11.631 punten.

Duolingo maakte een koerssprong van bijna 23 procent. De app waarmee mensen een vreemde taal kunnen leren wist het kwartaalverlies terug te dringen en schroefde de omzetverwachting op.

Robinhood dikte verder zo’n 20 procent aan. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat miljardair Sam Bankman-Fried, oprichter van cryptobeurs FTX, een stevig belang heeft genomen in het onlinehandelsplatform voor aandelen en cryptomunten.

Coinbase

Coinbase (plus 16,4 procent) zette het herstel voort na de koerswinst van bijna 9 procent op donderdag. Eerder deze week raakte de grootste Amerikaanse beurs voor cryptomunten nog ruim een kwart aan beurswaarde kwijt na tegenvallende resultaten en de koersval van cryptomunten als bitcoin. De waarde van bitcoin zakte deze week voor het eerst in zestien maanden onder de 26.000 dollar, maar is inmiddels weer meer dan 30.000 dollar waard.

De euro was 1,0363 dollar waard, tegen 1,0402 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent in prijs tot 109,03 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent meer op 110,12 dollar per vat.