Duitse bondskanselier Scholz volgende week in Nederland

Het is de eerste keer dat Scholz naar Nederland komt sinds hij eind vorig jaar aantrad. Na een ontvangst door Rutte en een audiëntie bij de koning op paleis Huis ten Bosch, zullen Rutte en Scholz het onder meer hebben over ‘de oorlog in Oekraïne, de bilaterale samenwerking, klimaat en energie en overige onderwerpen op de Europese agenda’, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Deel dit bericht: