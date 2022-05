Actie bioscopen voor Oekraïne levert ruim 15.000 euro op

Voor de benefietactie draaiden verschillende bioscopen en filmhuizen sinds 31 maart een of meerdere keren de film The Guide. De film, van de Oekraïense regisseur Oles Sanin, kwam uit in 2014. De film is bekroond met meerdere prijzen, maar heeft nooit eerder in een Nederlandse bioscoop gedraaid. Volgens ABC Film Distribution zijn er in de actieperiode in totaal ongeveer 1500 mensen naar The Guide geweest. Er deden uiteindelijk 45 bioscopen mee met de actie.

The Guide speelt zich af in de jaren 30, toen miljoenen Oekraïners honger leden door wetten die werden opgelegd door het Sovjetregime. Wanneer de vader van de 10-jarige Peter in Sovjetrepubliek Oekraïne wordt vermoord, vlucht de jongen samen met een blinde kobzar, een rondtrekkende muzikant, genaamd Ivan Kotsjerha. De film kreeg twee prijzen op het Odessa International Film Festival, in de categorie Beste Acteur en Beste Cinematografie. Bovendien was de film de Oscar-inzending van Oekraïne, voor de categorie Beste Internationale Film.

Het Russische leger viel op 24 februari Oekraïne binnen. Sindsdien zijn miljoenen mensen het land ontvlucht, duizenden mensen gedood of gewond geraakt en talloze gebouwen verwoest. Op Giro555 is tot nu toe al meer dan 160 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Het gironummer werd eind februari namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend om geld op te halen voor de getroffenen van de oorlog daar.