Schiphol rekent weer op drukte en blijft extra personeel inzetten

Op de website geeft Schiphol aan dat zaterdag een normale dag wordt. Zondag wordt wel weer erg druk.

Hoewel het dagelijks aantal reizigers nog een stuk lager ligt dan in de periode voor corona, zijn de wachttijden wel bijna even lang. Dat komt door tekorten aan onder meer beveiligers op de luchthaven. Een deel van de beveiligers vond in de coronaperiode ander werk. Ook is er momenteel veel ziekteverzuim.

Tijdens de meivakantie leidden die tekorten tot chaotische taferelen en vluchten die geschrapt werden of verplaatst naar een ander vliegveld. Aan het begin van die vakantie was er ook al een staking van bagageafhandelaars van KLM. Dat leidde toen tot de oproep om de luchthaven te mijden. Ook werden de afritten van snelweg A4 enige tijd gesloten.