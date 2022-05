Erdogan keert zich tegen NAVO-lidmaatschap voor Zweden en Finland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is geen voorstander van een eventueel NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. Zijn land is sinds 1952 aangesloten bij de militaire alliantie, waarvan de dertig lidstaten nieuwe leden unaniem moeten goedkeuren.

‘We hebben geen positief oordeel. Scandinavische landen zijn als gasthuizen voor terroristische organisaties’, zei Erdogan. Hij beschuldigde Stockholm en Helsinki van ‘het herbergen van PKK-terroristen’, verwijzend naar de Koerdische Arbeiderspartij.

Voormalige leiders van Turkije hebben volgens Erdogan een fout gemaakt door Griekenland eerder toe te laten treden tot de NAVO. ‘We willen niet een tweede fout maken.’ Als Turkije zich niet achter de eventuele aanvragen van Zweden en Finland schaart, betekent dit dat die landen geen lid kunnen worden van het bondgenootschap.

Finland en Zweden hebben nog geen officieel besluit genomen over toetreding tot de NAVO, maar lijken daar wel toe te neigen. Dit weekend wordt meer bekend over of beide landen zich bij het bondgenootschap willen aansluiten. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei eerder dat de landen snel lid kunnen worden.