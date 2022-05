Nieuwe Britse sancties tegen Poetins familie en ex-vrouw

Het Verenigd Koninkrijk heeft sancties afgekondigd tegen mensen die dicht in de buurt van president Vladimir Poetin staan. Het gaat onder meer om zijn ex-vrouw Ljoedmila Otsjeretnaja, neven en nichten van Poetin en de waarschijnlijke huidige vriendin van de president, Alina Kabajeva.

‘We leggen het duistere netwerk rond Poetin bloot en we richten ons op de luxe levensstijl die zij aanhouden. Onze blik is op de binnenste cirkel rond Poetin’, aldus minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. ‘We zullen doorgaan met de sancties totdat Oekraïne zegeviert.’

Volgens officiële informatie ontvangt Poetin een bescheiden salaris, maar het vermoeden is dat hij miljarden euro’s heeft. De Britten zeggen dat veel van Poetins fortuin is ondergebracht bij familieleden en andere naasten, die een hoge functie krijgen en in ruil daarvoor loyaal moeten blijven aan de president.