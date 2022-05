Grote bedrijven VS helpen werknemers bij verbod op abortus

Grote Amerikaanse bedrijven waaronder Amazon, Apple, Salesforce en Microsoft gaan werknemers helpen die een abortus willen als er een verbod komt. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zou namelijk plannen hebben om het recht op abortus af te schaffen. Daardoor kan in veel staten in de Verenigde Staten een verbod op abortus komen.

De bedrijven gaan een vergoeding voor reis- en verblijfskosten bieden aan werknemers die een abortus willen. Die werknemers zouden naar andere staten in de VS moeten gaan voor een abortus als dat in de eigen staat niet kan. Andere bedrijven die dit soort mogelijkheden bieden zijn onder meer Citigroup, HP, Levi Strauss en Tesla. Ook bieden sommige bedrijven medische vergoedingen.

Abortus geldt als een van de kwesties die de VS sterk verdeelt. Conservatieven verzetten zich al vanaf het begin tegen de baanbrekende Roe versus Wade-uitspraak van het hof bijna een halve eeuw geleden, die vrouwen in het hele land het recht gaf op abortus. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft al gezegd dat een verbod op abortus schadelijk is voor de economie. Volgens haar zou een verbod zorgen voor meer armoede onder vrouwen omdat zij geen onderwijs kunnen volgen. Ook hun kinderen worden benadeeld, aldus Yellen.

Softwareconcern Salesforce had eerder al gezegd werknemers en hun families te helpen verhuizen uit Texas vanwege de zeer strenge abortuswetgeving in die zuidelijke staat. De taxi-apps Uber en Lyft nemen juridische kosten voor hun rekening van chauffeurs in Texas die worden aangeklaagd omdat ze zwangere vrouwen naar een abortuskliniek hebben vervoerd. Daarnaast heeft dating-app Bumble een fonds opgericht om vrouwen in Texas die een abortus willen te helpen.