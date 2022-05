Oekraïne wil strategisch gelegen Slangeneiland niet opgeven

Oekraïne is niet van plan het strategisch gelegen Slangeneiland op te geven aan het Russische leger. Het hoofd van de inlichtingendiensten Kirilo Boedanov zegt vrijdag voor het eiland te zullen blijven vechten ‘zolang dat nodig is’.

Volgens Boedanov is Slangeneiland belangrijk voor de toegang tot de Zwarte Zee. Vanaf daar kunnen Russen het scheepvaartverkeer van en naar het zuiden van Oekraïne blokkeren. Rusland kreeg het eiland aan het begin van de oorlog in handen, maar heeft het niet echt onder controle. Er wordt veel gevochten rond het eiland.

Slangeneiland ligt zo’n 35 kilometer uit de zuidwestkust van Oekraïne, vlakbij de grens met Roemenië. Het is een klein eiland met lastig te bedwingen rotsen. Het kreeg grote bekendheid op de eerste dag van de oorlog toen Oekraïense militairen de Russische marine te verstaan gaven dat ze weigerden te vertrekken van het eiland. ‘Russisch oorlogsschip, krijg de klere’ zeiden ze tegen het marineschip de Moskva, een uitspraak die daarna symbool kwam te staan voor het Oekraïense verzet tegen de Russische invasie. De Moskva is later gezonken, volgens Oekraïne door een raketaanval.