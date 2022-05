Veiligheidsgaranties nodig voordat Zweden lid wordt van NAVO

De garantie zou inhouden dat andere landen Zweden bijstaan mocht Rusland het land aanvallen voordat het lidmaatschap van de NAVO rond is. De Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben die veiligheidsgaranties al toegezegd. Zweden is pas volwaardig NAVO-lid als alle dertig leden akkoord gaan met hun toetreding.

Een Zweeds lidmaatschap van de NAVO is beter voor de veiligheid in Noord-Europa en voor de militaire samenwerking met buurlanden, zei Linde. Het was voor Zweden lange tijd goed om niet verbonden te zijn aan andere landen op militair vlak, maar ‘we zitten nu in een nieuwe situatie’.

De leiders van Finland maakten donderdag bekend lid te willen worden van de NAVO. Het militaire verbond liet het land weten dat het snel kan toetreden.