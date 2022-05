Harbers: liever geld naar klimaataanpassing dan compensatie boer

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers geeft liever geld uit aan maatregelen om de Nederlandse waterhuishouding toekomstbestendig te maken dan aan een regeling voor boeren die schade leiden als gevolg van klimaatverandering. ‘Zeker in de landbouw geldt: je werkt met de natuur en de natuur is grillig. In principe is dat voor eigen risico.’