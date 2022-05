Bloomberg: Hyundai bouwt nieuwe fabriek elektrische auto’s in VS

De nieuwe fabriek is onderdeel van een investering van 7,4 miljard dollar (7,1 miljard euro) die Hyundai vorig jaar beloofde te doen in de Verenigde Staten. Het bedrijf zou de officiële bekendmaking van de nieuwe fabriek volgende week vrijdag willen doen, wanneer de Amerikaanse president Joe Biden op bezoek is in Zuid-Korea.

In april maakte Hyundai, dat ook de merken Kia en Genesis heeft, bekend 300 miljoen dollar uit te trekken voor uitbreiding van zijn fabriek in de staat Alabama. Die faciliteit heeft momenteel een productiecapaciteit van bijna 400.000 auto’s per jaar. Kia heeft al een fabriek in Georgia. Daar kunnen jaarlijks 340.000 auto’s gebouwd worden.

Hyundai doet goede zaken met de verkoop in de VS, vooral met SUV’s en pick-ups. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een verkooprecord op de Amerikaanse markt.

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Rivian is ook bezig een nieuwe fabriek in Georgia te bouwen. Daarmee is 5 miljard dollar gemoeid.