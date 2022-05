G7 steunt Oekraïne tot aan de overwinning

‘We blijven Oekraïne op de lange termijn steunen in de strijd voor soevereiniteit. Tot aan de overwinning van Oekraïne’, aldus Le Drian. De ministers overleggen in Noord-Duitsland over de situatie in Oekraïne. Daar zijn ook de Oekraïense en Moldavische ministers van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba en Nicu Popescu bij aanwezig.

De Britse minister Liz Truss noemde het belangrijk dat de druk op de Russische president Vladimir Poetin hoog blijft. Daarom moeten de sancties worden aangescherpt, volgens Truss.

Eenheid

Duitsland zei dat de G7-landen eenheid moeten tonen. ‘Sinds de Koude Oorlog zijn de G7-landen niet zo uitgedaagd en nog nooit stonden we sterker samen’, zei de Duitse minister Annalena Baerbock.

De G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Europese Unie neemt ook deel aan de G7, maar is geen soevereine staat en dus geen lid.