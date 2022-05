China zinspeelt op strengere reisbeperkingen om het rondwarende coronavirus in het land de kop in de te drukken. De ophanden zijnde beperkingen leidden tot publieke verontwaardiging en onrust, zeker omdat het land al strenge maatregelen heeft ingesteld om coronabesmettingen tegen te gaan.

De Nationale Immigratiedienst stelde voor om onnodige uitgaande reizen voor Chinese burgers verder te beperken. Ook zal het lastiger worden om de nodige inreis- en uitreisdocumenten voor China te bemachtigen. Met de strengere maatregelen wil China, dat er een zerocovidbeleid op nahoudt, voorkomen dat het virus het land wordt binnengebracht.

China worstelt met het indammen van de ergste uitbraak sinds de begindagen van de pandemie. Miljoenenstad Shanghai is al wekenlang vrijwel geheel afgesloten. De inwoners van Beijing vrezen dat zij ook snel aan de beurt komen.

Groeiende frustratie

De aankondiging van de Chinese autoriteiten is in lijn met de eerder afgegeven richtlijnen. Evengoed zorgt de herhaling van de boodschap voor groeiende frustratie over de economische en sociale kosten van China's coronabeleid. Naast de binnenlandse lockdowns heeft het land zich de afgelopen twee jaar feitelijk van de wereld afgesloten. Daardoor is China geïsoleerd geraakt terwijl andere landen in de wereld met het virus leren leven.

Vorig jaar reisden 128 miljoen mensen van en naar China. Dat is nog geen vijfde van het aantal van voor de crisis. Het land gaf slechts 335.000 paspoorten uit in de eerste helft van 2021. Dat aantal ligt op nog geen 2 procent van het aantal uitgiften in dezelfde periode in 2019.

De langdurige vergrendeling van Shanghai, het financiële centrum van het land waar veel Chinese multinationals hun hoofdkantoor hebben, zorgde er al voor dat veel mensen zijn vertrokken. Onzekerheid over wanneer het normale leven kan worden hervat, wijst erop dat er meer mensen zullen volgen.