Heijmans neemt energiespecialist Dynniq Energy over

Bouwbedrijf Heijmans koopt Dynniq Energy. Die energiespecialist houdt zich vooral bezig met het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations op het elektriciteitsnet. Ook werkt Dynniq aan energieaansluitingen van huishoudens. De afgelopen jaren hield het bedrijf zich bijvoorbeeld bezig met de plaatsing van slimme meters in woningen.

Door de energietransitie moet het stroomnet drastisch worden aangepast. Zo moeten veel verbindingen worden verzwaard door de veel hogere stroomvraag, maar ook door wind- en zonneparken die op het net moeten worden aangesloten. Ook wordt er met name in steden geïnvesteerd in warmtenetten om huishoudens van het gas te halen. Heijmans wil al langer groeien op die markt.

Hoeveel Heijmans voor Dynniq neertelt, maakte het bouwbedrijf niet bekend. Dynniq heeft een jaaromzet van ruim 30 miljoen euro en er werken zo’n 100 mensen.