S10 in finale Eurovisie Songfestival als elfde aan de beurt

De Nederlandse zangeres S10 komt zaterdag tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn als elfde het podium op. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt na afloop van de tweede halve finale.

Nederland komt na Spanje en voor Oekraïne. Tsjechië opent de show. Groot-Brittannië en Italië, die naast Oekraïne een favorietenrol hebben, komen respectievelijk als tweeëntwintigste en negende in actie. Estland sluit de finale af.

De startvolgorde wordt bepaald door de producers van de show. Zij willen een zo divers mogelijke finale dus proberen ze bijvoorbeeld ballads niet achter elkaar te zetten en worden groepen afgewisseld door soloartiesten. De artiesten moesten wel loten of zij in het eerste of het tweede deel van de show terecht kwamen.