Een casino in Ouddorp is in de nacht van donderdag op vrijdag overvallen door drie mannen met bivakmutsen. Dat gebeurde rond 00.30 uur aan de Dorpstienden in de Zuid-Hollandse plaats. Het drietal bedreigde een medewerker en bezoekers en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Het is onduidelijk in welke richting de drie mannen zijn gevlucht. De politie doet onderzoek. Niemand raakte bij de overval gewond.