Cuba rouwt om 45 doden door explosie in hotel in Havana

In totaal 45 mensen zijn omgekomen door de ontploffing vorige week vrijdag in het historische hotel Saratoga, in de Cubaanse hoofdstad Havana. De autoriteiten maakten dat donderdagavond bekend en kondigden tevens een periode van nationale rouw af. Die begint vrijdagochtend bij zonsopgang en duurt tot zaterdag middernacht.

De aankondiging op de staatstelevisie kwam kort nadat de brandweer het laatste lichaam onder het puin vandaan had gehaald. Onder de slachtoffers is een Spaanse toerist, de anderen zijn Cubanen, onder wie vier kinderen en een zwangere vrouw. Van de 54 gewonden die vielen, liggen er nog zestien in het ziekenhuis. Twee van hen verkeren nog in levensgevaar.

De explosie in het luxe vijfsterrenhotel is waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Hotel Saratoga ligt aan de rand van de historische binnenstad van Havana. Onder anderen Mick Jagger, Madonna en Beyoncé hebben er in het verleden overnacht.