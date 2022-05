Hoekstra positief over veiligheidsgaranties Zweden en Finland

Het kabinet zal "open en positief" kijken naar een eventueel verzoek van Zweden en Finland om veiligheidsgaranties nadat ze het lidmaatschap van de NAVO hebben aangevraagd. Dat zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer.

Hij zou "het zeer goed begrijpen wanneer ook zo'n verzoek bij ons zou landen". Volgens de bewindsman zou in zo'n geval wel naar andere landen in Europa moeten worden gekeken om op dat vlak samen te werken. De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben al veiligheidsgaranties toegezegd.

Dat Stockholm en Helsinki om dergelijke garanties zullen vragen, komt omdat ze bij een eventuele aanval niet beschermd zullen worden door de NAVO zolang het toetredingsproces loopt. Er kan geen ratificatie van toetreding plaatsvinden als een land in conflict is met een ander land.

Onder anderen Ruben Brekelmans van de VVD vroeg om helderheid over de garanties. De liberaal wees erop dat er in Moskou al dreigende taal wordt geuit door functionarissen richting Zweden en Finland. Hoekstra vindt dat beide landen snel lid moeten kunnen worden van de NAVO.

De minister ziet weinig beren op de weg voor de landen om lid te worden van de NAVO. Volgens hem moet het vrij snel geregeld kunnen worden. Alle dertig landen van het Atlantische bondgenootschap moeten instemmen met de toetreding.

De Russische inval in Oekraïne heeft Zweden en Finland aangezet om naar de NAVO te kijken. Beide landen waren decennia neutraal. Rusland is fel tegen het lidmaatschap van beide landen van de NAVO.