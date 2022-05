Blinken ontmoet zaterdag NAVO-buitenlandministers in Berlijn

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zal zaterdag naar Berlijn reizen voor een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken om de oorlog in Oekraïne te bespreken, meldt zijn ministerie.

Mogelijke gespreksonderwerpen daar zijn de mogelijke toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO, de voorbereidingen voor de NAVO-top in Madrid eind juni en de ontwikkeling van een nieuw strategisch concept voor de in 1949 opgerichte militaire alliantie, aldus het ministerie.

Blinken is vanwege een positieve coronatest nog afwezig bij de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7, die donderdag begonnen is in een resort aan de Duitse Oostzeekust. De diplomaat Victoria Nuland vervangt hem bij die bijeenkomst.

Blinken is van plan om zondag naar Frankrijk door te reizen. Daar zullen de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai en de minister van Handel Gina Raimondo zich bij hem voegen.