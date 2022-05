Apple daalt op beurs, dit jaar vijfde van waarde verdampt

Apple zakte donderdag verder aan waarde op een overwegend lager Wall Street. Het techbedrijf is sinds het begin van het jaar zo’n vijfde van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers bleven bezorgd over de aanhoudend hoge inflatie in de Verenigde Staten. Voorbeurs werd bekendgemaakt dat de prijzen die Amerikaanse producenten voor hun goederen vragen in april met 11 procent zijn gestegen.