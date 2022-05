Voor ongeveer vijftig asielzoekers is donderdagavond geen plek in het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel. Zij worden rond 21.30 uur opgehaald door een bus. Voor hen is opvang elders geregeld, maar het is nog niet duidelijk waar.

Woensdagavond werden ongeveer honderd noodopvangplekken gecreëerd voor asielzoekers omdat Ter Apel vol zat. Zij werden toen naar Heerenveen gebracht met door het Rode Kruis geregeld vervoer.