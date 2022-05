Duitsland geen voorstander levering westerse jets aan Oekraïne

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft bedenkingen geuit over de wens van Oekraïne om te worden voorzien van westerse straaljagers. Baerbock deed haar uitlatingen tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 in een resort aan de Noord-Duitse kust.

Baerbock wees op de afwijzing door westerse mogendheden van een oproep van Oekraïne, in de beginfase van de Russische invasie, om een ​​no-flyzone boven het land in te stellen. Ook bij die gelegenheid nam Duitsland een ‘duidelijk standpunt’ in over het leveren van vliegtuigen.

De Duitse buitenlandminister was dinsdag nog in Kiev, waar ze naar eigen zeggen sprak over ‘hoe we Oekraïne kunnen steunen, met name met betrekking tot zijn veerkracht, zijn vermogen om zichzelf te verdedigen, zonder dat de NAVO deelneemt aan deze oorlog’.

Gevoelig

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba is uitgenodigd om vrijdag bij de G7-besprekingen aanwezig te zijn. Tijdens een recent bezoek aan Duitsland riep hij op om moderne straaljagers en antiraketsystemen aan zijn land te leveren.

Hoe gevoelig het leveren van straaljagers door NAVO-leden aan Oekraïne ligt, bleek begin maart toen Polen zijn beschikbare MiG-jachtvliegtuigen gratis, direct en gevechtsklaar aan de Oekraïense luchtmacht wilde overdragen. De Poolse regering wilde dit echter niet rechtstreeks doen, uit angst voor Russische represailles. Daarop vroeg Polen de vliegtuigen via een Amerikaanse basis in Duitsland te leveren. Dat zagen de VS niet zitten, want een dergelijke levering zou ‘ernstige zorgen oproepen voor de hele NAVO-alliantie’, aldus het Pentagon.