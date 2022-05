Zorgen over tarwe in veel landen, Rusland verwacht recordoogst

In veel delen van de wereld zijn er zorgen over de tarweoogsten. In Oekraïne zorgt de Russische inval voor grote problemen, doordat een deel van de landbouwgronden in onbruik is terwijl export van granen amper mogelijk is. Daarnaast kampen de Verenigde Staten, Frankrijk en India met weersomstandigheden die het verbouwen van de belangrijke graansoort bemoeilijken. Alleen in Rusland lijken de omstandigheden optimaal voor een goede oogst en spreekt president Vladimir Poetin van een recordoogst.

Het Amerikaanse ministerie voor landbouw raamt dat de wereldwijde tarweoogst dit jaar 4 miljoen ton lager uitvalt dan een jaar eerder. Voor het grootste deel komt dat door de oorlog in Oekraïne, waar boeren een derde minder van de graansoort zullen verbouwen. In India zorgen ernstige hittegolven voor een kleinere oogst.

Experts gepeild door persbureau Bloomberg wijzen er bovendien op dat het in Frankrijk uitzonderlijk droog is voor de tijd van het jaar, wat de graanoogsten van de grootste producent in de Europese Unie kan bedreigen.

Zeehavens geblokkeerd

In de landen om de Zwarte Zee is de bodemgesteldheid juist wel gunstig voor het verbouwen van tarwe. Rusland zal dan ook een grotere oogst hebben dan vorig jaar, verwacht het Amerikaanse landbouwministerie. Poetin verklaarde tijdens een kabinetsvergadering dat Rusland volgens specialisten 130 miljoen ton graan zal produceren, waarvan 87 miljoen ton tarwe. Als de opbrengst inderdaad zo hoog is, zal dat Rusland in staat stellen ‘wereldwijd meer te leveren aan onze partners, wat belangrijk is voor de voedingsmiddelenmarkt’.

De opmerkingen zullen extra zuur zijn voor Oekraïne, waar de weersomstandigheden in principe ook gunstig zijn voor de oogst. Doordat zeehavens van het land geblokkeerd zijn zit 20 miljoen ton graan ‘vast’ in silo’s. Als dit niet kan worden geëxporteerd, is er geen ruimte het graan dat dit jaar nog wel wordt geoogst op te slaan. Verbindingen met andere landen per spoor zijn lastig, omdat treinwagons uit Oekraïne niet goed passen op de rails van buurlanden. Oekraïne beschuldigt Rusland er ook van graan uit bezette gebieden te stelen en zelf te verhandelen.

De zorgen over tarwe drijven onder andere de prijzen voor brood op. In Nederland waren brood en granen vorige maand bijna 6 procent duurder dan een jaar eerder. Door zorgen over de beschikbaarheid van tarwebloem waren in supermarkten ook vaak lege schappen te zien voor dit product.