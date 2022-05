Aanhouding na aanrijding waarbij automobilist doorreed

De politie kreeg donderdagochtend rond 05.50 uur een melding dat op de Stommeerkade een gewonde man was gevonden door een voorbijganger. Toen hulpdiensten ter plekke gingen, bleek het slachtoffer er slecht aan toe. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Vermoedelijk is het slachtoffer richting de Aalsmeerderweg gefietst en werd hij van achteren aangereden. Daarna is de bestuurder van het betrokken voertuig doorgereden, waarbij de man zwaargewond werd achtergelaten. De Stommeerkade is een bekende woon-werkverbinding voor mensen die naar de bloemenveiling gaan, aldus de politie.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De politie roept getuigen op zich te melden en mensen die beeldmateriaal hebben dit te delen met de politie.