Voortvluchtige verdachte genocide Rwanda is al in 2006 gestorven

Protais Mpiranya, die al jaren gezocht wordt vanwege zijn vermeende rol in de Rwandese genocide van 1994, blijkt in 2006 te zijn gestorven in Zimbabwe. Dat meldt de openbaar aanklager van het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT), een internationaal strafhof in Den Haag dat het werk van het Rwanda-tribunaal (ICTR) in de Tanzaniaanse stad Arusha afrondt.