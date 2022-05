TOTO: geen commentaar op sponsoring Vandaag Inside

Kansspelbedrijf TOTO, onderdeel van de Nederlandse Loterij en voormalig hoofdsponsor van tv-programma Vandaag Inside, wilde nog niets zeggen over een eventuele terugkeer als sponsor van het programma. ‘Ik kan er nu niks over zeggen’, liet een woordvoerder weten in reactie op de terugkeer van het tv-programma. Vandaag Inside wordt vanaf maandag weer uitgezonden, met voetbalanalist Johan Derksen.

Ook wilde de TOTO-woordvoerder niet inhoudelijk ingaan op de reclames waarin Vandaag Inside-co-host Wilfred Genee een rol speelt. TOTO zette twee weken geleden de sponsoring in en rond het programma stop vanwege uitspraken die Derksen deed over grensoverschrijdend gedrag. TOTO zei toen ‘nadrukkelijk afstand’ te nemen van de verklaringen van Derksen, ‘die voor slachtoffers van seksueel geweld uiterst kwetsend en neerbuigend zijn en waarin op geen enkele manier blijk wordt gegeven van empathie en mededogen’, liet het bedrijf in een verklaring weten.

Na de uitspraken ontstond commotie, waarop 29 april de drie presentatoren, naast Derksen ook René van der Gijp en Wilfred Genee, besloten op te stappen. Woensdag ontstond verwarring toen Derksen in het AD zei dat het driemanschap maandag terug zou komen op televisie. Van der Gijp stelde in RTL Boulevard van niets te weten en ook Talpa stelde de uitspraken van Derksen ‘voorbarig’ te vinden.

Talpa

Donderdag bevestigde Talpa dat het programma weer wordt uitgezonden. Het bedrijf zei verder dat Talpa stelling heeft genomen tegen de manier waarop Derksen zijn verhaal deed en met het onderwerp was omgegaan. Wat Talpa betreft is de zaak daarmee gesloten. ‘Vandaag Inside blijft een programma waar onder andere discussies en gesprekken over uiteenlopende thema’s in de openbaarheid gevoerd worden.’

E-bikespecialist Stella Fietsen, dat ook rond het programma adverteerde en de sponsoring terugtrok, was nog niet direct bereikbaar voor commentaar.

VI is de grote hit van SBS6. Veronica Inside, zoals het programma vroeger heette, trok in 2019, 2020 en 2021 gemiddeld rond de 620.000 kijkers. Sinds januari 2022 is VI dagelijks te zien op SBS6 en ligt het gemiddelde aantal kijkcijfers tussen de 800.000 en 900.000.