Minister verwacht snel namen van uithuisgeplaatsten te krijgen

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) denkt een ‘technische oplossing’ te hebben gevonden waardoor hij erachter kan komen wie de gezinnen zijn in de toeslagenaffaire bij wie een kind uit huis is geplaatst. Dat heeft hij tegen de Kamer gezegd. Het kabinet wil graag weten ‘over wie we het nu hebben’, maar privacywetgeving verbiedt dat statistiekbureau CBS de namen kan geven.