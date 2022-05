Weer iets meer Oekraïners opgevangen door de gemeenten

Gemeenten vangen weer iets meer Oekraïners op dan begin deze week, terwijl het aantal beschikbare plekken juist licht is afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij de gemeenten staan nu ruim 20.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) die kennelijk zelf onderdak hebben gevonden.

De gemeenten hebben opvangplekken geregeld voor mensen die Oekraïne zijn ontvlucht na de Russische invasie in het land. Daar worden nu 35.684 mensen opgevangen, een toename van 468 ten opzichte van de laatste tussenstand van maandag. Dat betekent dat de lichte krimp van het aantal Oekraïners in de opvang van die dag vooralsnog eenmalig was. Ongeveer een vijfde van de beschikbare opvangcapaciteit (9478 van de ruim 45.000 bedden) staat nog leeg.

Sinds maandag kwamen er nog eens 2350 mensen bij in de BRP, tot 55.750 in totaal. Ze zijn daarmee in beeld bij de overheid, die ze moet helpen met bepaalde voorzieningen. Ze hebben recht op zorg en onderwijs, en mogen deels ook werken.

De 20.000 Oekraïners die buiten de gemeentelijke opvang verblijven, hebben zelf onderdak gevonden of worden opgevangen bij bijvoorbeeld vrienden en familie. Hoe deze groep precies is samengesteld, kunnen de autoriteiten niet zeggen.