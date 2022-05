Nog altijd vraagtekens bij miljarden aan corona-uitgaven VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan over 2021 opnieuw miljarden euro’s aan uitgaven en aangegane verplichtingen onvoldoende onderbouwen. Dat schrijft minister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer. Het bedrag is wel lager dan een jaar eerder, terwijl de totale uitgaven en verplichtingen flink zijn gestegen.

De Algemene Rekenkamer constateerde ‘ernstige tekortkomingen’ in de financiële verantwoording van het ministerie over 2020, het jaar waarin het coronavirus de kop opstak in Nederland. Van de 5,1 miljard euro die werd uitgegeven aan de bestrijding van het virus, ging 2,1 miljard niet volgens de regels. Van de aangegane verplichtingen, in totaal 7,9 miljard euro, was 5,4 miljard ‘onrechtmatig’.

De coronagerelateerde uitgaven lagen vorig jaar met 8,1 miljard euro een stuk hoger dan in 2020, maar het bedrag waarbij sprake is van fouten en onzekerheden is afgenomen tot 1,7 miljard euro. De verplichtingen zijn gestegen naar 9,9 miljard euro, waarvan 3,7 miljard onvoldoende kan worden verantwoord. Het meeste geld werd uitgegeven aan testen en vaccineren.

Lange adem

Ook vorig jaar zorgde het onvoorspelbare verloop van de pandemie ervoor dat het ministerie soms snel moest schakelen, en daarom ‘noodgedwongen’ afweek van bijvoorbeeld aanbestedingsregels. Dat was onder meer het geval bij het inkopen van zelftests die gratis beschikbaar werden gesteld in het onderwijs.

De verbetering van het financieel beheer is een zaak van de lange adem, erkent Kuipers. Hij benadrukt daarbij dat stappen voorwaarts zijn gezet in een jaar waarin corona nog altijd een ‘behoorlijke hectiek’ met zich meebracht. Het ministerie blijft er volgens hem hard aan werken om de procedures blijvend beter op orde te krijgen.