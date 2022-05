Diergaarde Blijdorp opent nieuw Himalayagebied

In het Himalayagebied van de dierentuin, gelegen in het Aziatische gedeelte, is het rijksmonument de Bergdierenrots volledig gerestaureerd. Het nieuwe gedeelte wordt de gezamenlijke woonomgeving van de kleine panda’s en kuifherten. De kleine panda’s hebben met hun nieuwe in Nepalese stijl ingerichte verblijf, dat ook het huidige pandaverblijf omvat, twee keer zoveel ruimte gekregen.

Blijdorp speelt sinds de jaren zeventig wereldwijd een belangrijke rol in de bescherming van kleine panda’s, die in het wild met uitsterven worden bedreigd. De dierentuin bouwt door de coördinatie van het wereldstamboek een kleine pandapopulatie op, zodat de diertjes in het wild kunnen worden uitgezet of ingezet kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek.