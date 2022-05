Televisieproductiehuis Endemol keert via omweg terug op beurs

Televisieproductiehuis Endemol keert via een omweg terug op de beurs in Amsterdam. De Franse televisiemaatschappij Banijay, die de producent van onder meer Big Brother en MasterChef enkele jaren terug overnam, krijgt binnenkort namelijk een notering aan het Damrak.

Banijay-topman en grootaandeelhouder Stéphane Courbit heeft laten weten dat de onderneming begin juli verhandelbaar moet zijn in Amsterdam. De gebeurt door Banijay samen met nog een ander bedrijf van hem onder te brengen in Pegasus Entepreneurs. Dit is een zogeheten spac of lege beurshuls die al een notering heeft op Beursplein 5.

Met deze deal, waarover Het Financieele Dagblad eerder schreef, is meer dan 4 miljard euro gemoeid. Courbit behoudt een groot deel van de aandelen en wil zelf ook meer investeren om verdere groei mogelijk te maken. Banijay is al in tal van landen actief als televisieproducent.

Overname

Endemol kwam in de jaren negentig voort uit een fusie van de tv-bedrijven van Joop van den Ende en John de Mol. Het is niet voor het eerst dat de onderneming naar de beurs gaat. Endemol was voor de eeuwwisseling al een tijdje beursgenoteerd tot het in 2000 voor miljarden werd gekocht door het Spaanse telecomconcern Telefónica, die de onderneming enkele jaren later weer terugbracht naar de beurs.

Beide periodes aan de beurs waren van relatief korte duur. Weer een paar jaar later kreeg investeerder Apollo namelijk een meerderheid van de aandelen in handen. In 2014 werd Endemol samengevoegd met productiemaatschappijen Shine en Core Media tot EndemolShine. Banijay kwam in 2019 om de hoek kijken. Door de overname van EndemolShine werd Banijay naar eigen zeggen het grootste onafhankelijke tv-productiehuis ter wereld.