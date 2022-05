Wall Street blijft in ban van inflatie, Disney zakt na cijfers

De aandelenbeurzen in New York zakten donderdag verder. Beleggers bleven bezorgd over de aanhoudend hoge inflatie in de Verenigde Staten. Voorbeurs werd bekendgemaakt dat de prijzen die Amerikaanse producenten voor hun goederen vragen in april met 11 procent zijn gestegen. Een dag eerder bleek al dat de consumentenprijzen vorige maand sterker dan verwacht zijn toegenomen. Disney kwam met cijfers en behoorde tot de grootste verliezers.