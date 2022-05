Eis 14 jaar en tbs tegen man na doden ex voor ogen van hun kind

De 34-jarige Clarinda van den Bersselaar uit Utrecht probeerde op 8 september vorig jaar de kinderwagen met haar 1-jarige dochter nog weg te duwen. ‘Let op mijn kind’, riep ze tegen de tientallen omstanders in Den Bosch, terwijl ze zelf met een mes werd aangevallen door haar ex Jeffrey van den D. (32) uit Nieuwegein. Tegen hem werd donderdag bij de rechtbank in Den Bosch veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist vanwege moord.

Even verderop schrok de moeder van Clarinda op. ‘Ik hoorde haar geschreeuw, want de schuifpui stond open.’ Die ochtend had Clarinda haar relatie met Van den D. beëindigd. Telefonisch, op advies van de ggz. De relatie kenmerkte zich door geweld. De vrouw had bij de politie meldingen gedaan van mishandeling en verkrachting door haar partner. Ook zou hij hebben gedreigd hun dochter te ontvoeren.

Toen Clarinda haar kind bij opa en oma wilde brengen, kwam ook Van den D. naar Den Bosch. Bij het winkelcentrum viel hij haar aan en stak dertig keer op haar in, vlak onder de ogen van hun dreumes. Zelf zei hij daarover dat hij niet zichzelf was. ‘Het was alsof er een granaat was ontploft in mijn lijf en ik niet meer in mijn lichaam zat.’