Duizenden Palestijnen nemen afscheid van Al Jazeera-journalist

Duizenden mensen stonden langs de weg toen een wagen met de doodskist, waarover een Palestijnse vlag was gedrapeerd, door Ramallah reed. Sommige mensen hadden bloemen en foto’s van Abu Akleh bij zich. Ze was een bekende correspondent die werd geroemd om haar moed en professionaliteit.

De ceremonie vond plaats bij het hoofdkantoor van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, in het bijzijn van buitenlandse diplomaten en prominente Palestijnse politici. Op de ceremonie kwamen veel belangstellenden af. De journalist wordt naar verwachting vrijdag in Ramallah begraven.

Abbas wil dat het International Strafhof in Den Haag zich over de dood van Abu Akleh buigt. De Palestijnse autoriteiten en Al Jazeera houden Israël verantwoordelijk voor het fatale schietincident. De Israëlische premier Naftali Bennet stelt echter dat het ‘waarschijnlijk’ is dat de journalist is geraakt door een Palestijnse kogel.