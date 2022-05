Man uit rijdende auto geslagen in Roosendaal, tieners aangehouden

In Roosendaal zijn twee 17-jarige jongens aangehouden voor een incident in maart waarbij een 33-jarige man gewond raakte. Hij hing aan een rijdende auto en viel op de Van Beethovenlaan. Op beelden van het ongeval die op sociale media circuleerden is te zien dat de man op hoge snelheid werd meegesleurd en door de bijrijder uit het raam van de auto werd geslagen.

De twee aangehouden tieners komen uit Roosendaal en zijn dinsdag opgepakt. Ze hebben een verklaring afgelegd en moeten op een later moment voor de rechter verschijnen. Het 33-jarige slachtoffer heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en moest na het incident naar het ziekenhuis worden gebracht.