Hoogleraar: beddenconflict illustreert bureaucratische probleem

Het financiële conflict tussen het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en ziekenhuizen over extra ic-bedden tijdens de coronapandemie illustreert ‘het grote bureaucratische probleem in Nederland’, zegt Armand Girbes, hoogleraar intensivecaregeneeskunde. De problemen met de ic-capaciteit zijn volgens hem ook nog steeds niet opgelost.

NRC bracht woensdag op basis van eigen onderzoek de kwestie over de beddencapaciteit op de intensive cares naar buiten. Aanleiding voor de onenigheid was onder meer de telling van het aantal ic-bedden in de ziekenhuizen. VWS had subsidie gereserveerd voor de opschaling, maar het was volgens een woordvoerder van het ministerie niet duidelijk hoeveel ic-bedden een ziekenhuis precies had voor de pandemie.

Volgens Girbes ligt de oorzaak van de problemen bij ‘de bureaucratische attitude’ van VWS. ‘Zorgverzekeraars doen niets en wijzen naar VWS. VWS wijst naar de zorgverzekeraars. De ziekenhuisdirecteuren zijn van goede wil maar zijn zich bewust van hun geringe financiële reserves. De ambtenaren die er over gaan hebben geen achtergrondkennis en kijken puur bureaucratisch naar de zaken’, vat de hoogleraar het probleem samen.

Girbes stelt ook dat er in het grote plan om de beddencapaciteit in ziekenhuizen op te schalen, niet gekeken wordt naar bij welk ziekenhuis dit het beste kan gebeuren. ‘Je kan wel snel extra ic-bedden neerzetten, maar dan moet je ook voldoende ic-personeel hebben. Het heeft bijvoorbeeld niet zoveel zin om in een ziekenhuis waar vier bedden staan, daar zes of zeven bedden van te maken. Maar een ziekenhuis waar ze twintig bedden hebben en je maakt daar dertig van, daar heb je natuurlijk veel meer aan. Maar hier wordt in de plannen niet naar gekeken’, aldus Girbes die ook klinisch farmacoloog en hoofd van de ic bij het VUmc is.