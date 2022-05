Kamer wil snel herbeoordeling uit huis geplaatste kinderen

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat de 555 uit huis geplaatste kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders zo snel mogelijk worden herbeoordeeld, om zo te bekijken of zij terug kunnen naar hun ouders. Dat kwam donderdag naar voren in een debat over de kwestie. De PVV dient later donderdag een motie in om dit voor 1 juli afgerond te hebben. Veel partijen zijn voorstander van een deadline aan het kabinet.