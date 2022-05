Bloomberg: nog eens tien Europese gaskopers openen roebelrekening

Nog eens tien Europese bedrijven hebben rekeningen geopend bij Gazprombank om te kunnen voldoen aan de eis van president Vladimir Poetin om Russisch gas in roebels af te rekenen. In totaal hebben nu twintig Europese bedrijven rekeningen geopend, verklaarde een ingewijde bij staatsgasbedrijf Gazprom tegenover persbureau Bloomberg.

Ook hebben nog eens veertien bedrijven om het papierwerk gevraagd dat nodig is om de roebelrekeningen op te zetten. Het aantal klanten dat al daadwerkelijk in roebels heeft betaald staat nog altijd op vier, hetzelfde aantal als eind vorige maand. Betalingen van de andere inkopers moeten volgens de bron later deze maand worden voldaan.

Sinds de eis van Poetin zoeken grote Europese importeurs van Russisch gas naar een uitweg om hun rekeningen te kunnen betalen zonder de Europese sancties te schenden. Uit angst om afgesloten te worden van Russisch gas, zoals met Polen en Bulgarije is gebeurd, kiezen de importeurs ervoor om de nieuwe betalingsmethode die Rusland voorschrijft te volgen.

Maatregelen

Rusland eiste aanvankelijk dat gaskopers een eurorekening en een roebelrekening openen bij Gazprombank, onderdeel van Gazprom. De Russische centrale bank zet de gestorte euro’s op de eurorekening dan om in roebels op de roebelrekening. Als Europese bedrijven die betaalwijze volgen, overtreden ze volgens Brussel echter de strafmaatregelen die de EU de Russische centrale bank heeft opgelegd.

Nu de betalingstermijnen voor de gasleveringen van april beginnen opdoemen voor grote West-Europese kopers, heeft Rusland echter maatregelen genomen om de bezorgdheid weg te nemen dat het betalingsmechanisme de westerse sancties zou schenden. Onder de huidige voorwaarden is de betaling effectief voltooid zodra de koper euro’s of dollars op de rekening bij Gazprombank stort. Het bedrag wordt dan automatisch omgezet naar roebels en de Russische centrale bank, die onderworpen is aan EU-sancties, is daarbij niet betrokken.

Rekening al geopend

Brussel heeft tot nu toe nog niet gezegd of dit aangepaste Russische stappenplan in overeenstemming is met de sancties. De Italiaanse premier Mario Draghi verklaarde woensdag al wel dat bedrijven gas in roebels kunnen betalen zonder de sancties te overtreden.

‘De meeste gasimporteurs hebben hun rekening in roebels al geopend bij Gazprom’, zei Draghi tijdens een persconferentie. Hij verklaarde daarnaast dat de grootste gasimporteur van Duitsland al in roebels had betaald. Net als Italië is Duitsland een grote verbruiker van Russisch gas.