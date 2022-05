Rutte in Oekraïens parlement: oorlog voor onze gedeelde toekomst

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is een oorlog voor de gedeelde toekomst van het Westen. Dat heeft premier Mark Rutte donderdag gezegd in een toespraak die hij via een videoverbinding hield in het Oekraïense parlement. De inzet van de oorlog is ‘de toekomst van democratie en de internationale rechtsorde. Het draait om vrijheid. Die van jullie en van ons. En dus, draait deze oorlog om onze gezamenlijke toekomst’, aldus Rutte.

De premier sprak op uitnodiging van de Oekraïense president Volodomir Zelenski, die ‘de belichaming is geworden van de vechtlust en de moed’ van de Oekraïense strijdkrachten en het Oekraïense volk. ‘We bewonderen de moed van Oekraïne meer dan ik in woorden kan uitdrukken. Het is zoals David tegen Goliath. En we weten allemaal wie dat gevecht won.’

De viering van Bevrijdingsdag in Nederland was dit jaar anders, aldus Rutte, vanwege de oorlog in Oekraïne. Er was het besef dat vrijheid een prijs heeft. ‘En dat je vrienden die hulp nodig hebben niet aan hun lot moet overlaten.’ De vlammen van de vrijheidsvuren die traditioneel op 5 mei worden ontstoken ‘waren dit jaar blauw en geel’, de kleuren van de Oekraïense vlag. ‘Net als onze harten. Net als onze geesten.’

Kansen aangrijpen

De Russische president Vladimir Poetin dacht een snelle overwinning te kunnen behalen in Oekraïne, maar ‘dat was een ernstige misrekening, want het tegenovergestelde is gebeurd. De krachten der democratie in het Westen zijn meer verenigd dan ooit’.

Het is volgens Rutte belangrijk dat ‘elke kans wordt aangegrepen om de samenwerking tussen Oekraïne en de EU te bevorderen. En dat we samenwerken aan herstel en wederopbouw op een manier die Oekraïne dichterbij de Europese Unie brengt’.

Gerechtigheid

Ook moeten de sancties tegen Rusland van kracht blijven ‘tot de Russische agressie stopt en de Oekraïense soevereiniteit is hersteld’. En het Westen zou zo snel mogelijk de volgende grote stap moeten zetten, door te stoppen met het kopen van Russische olie. ‘Laat me duidelijk zijn: Nederland is er klaar voor om deze stap te zetten samen met onze partners en bondgenoten.’

Nederland zal zich ook blijven inzetten voor gerechtigheid voor Oekraïne, zei Rutte. Hij trok daarbij de vergelijking met de ramp met de MH17, en de strijd voor gerechtigheid tegen ‘de Russen verantwoordelijk voor het neerhalen’ van het vliegtuig. ‘Ik beloof u dit: Nederland zal zich net zo hard inzetten voor gerechtigheid als het aankomt op de verwerpelijke daden die Rusland begaat tegen jullie land en jullie volk.’