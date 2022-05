Gemeenteraad pleit tevergeefs voor huldiging op Coolsingel

De gemeente maakte woensdag bekend Feyenoord, als de ploeg in de finale op 25 mei in Tirana AS Roma weet te verslaan, op 27 mei in De Kuip te huldigen. Dit omdat productiebedrijven niet genoeg materieel en mankracht hebben om de huldiging traditiegetrouw op de Coolsingel te organiseren. De gemeenteraad vindt dat de eventuele huldiging toch echt op de Coolsingel thuishoort en wilde in een debat van de burgemeester weten of de gemeente er alles aan had gedaan. ‘De plek voor de huldiging is alleen de Coolsingel’, aldus aanvrager van het debat Leefbaar Rotterdam. ‘We hebben het toch altijd over verbinding, als er één feest is dat iedereen verbindt. Iedereen die het wil moet het kunnen vieren.’

Aboutaleb, die zei al vanaf 22 april met het vraagstuk bezig te zijn, liet weten dat het geen kwestie is van angst of een gebrek aan wil of budget. ‘Verwacht wordt dat er 100 tot 130.000 mensen op afkomen, er is dus sprake van een majeur evenement.’ Hij stelde dat er negen bedrijven in Nederland zijn die zulke grote evenementen kunnen organiseren, maar dat die bedrijven allemaal hebben laten weten geen tijd, materieel of personeel voor bijvoorbeeld de beveiliging beschikbaar te hebben.

Crowdcontrol

Ideeën van partijen om over de landsgrenzen te kijken of de spelers in een open bus door de stad te laten rijden, weerlegde de burgemeester. Volgens hem is het een kwestie van ‘crowdcontrol’, dat wel in De Kuip kan. Het stadion heeft plek voor 50.000 mensen: die kunnen met een kaartje van 0 euro gedoseerd naar binnen, waar ze worden gefouilleerd en iedereen een eigen plekje heeft, redeneerde Aboutaleb.

Hij zei uitzonderlijke vergunningen voor de horeca uitgegeven te hebben, zodat supporters het feest ook elders kunnen vieren. Om verkeerschaos in de stad en ongelukken te voorkomen liet hij weten dat de Hofpleinfontein, onder feestvierders geliefd voor een duik, wel mogelijk leeg kan zijn op de dag van het huldiging.