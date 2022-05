SGP: meer aandacht voor afhandeling zedenzaken

De SGP wil dat het kabinet aandacht besteedt aan de afhandeling van zedenzaken. Deze zaken blijven nu vaak te lang op de plank liggen, aldus Kees van der Staaij. Met die inzet ging de SGP-fractievoorzitter donderdag het gesprek aan met minister van Financiën Sigrid Kaag in aanloop naar nieuwe afspraken over de voorjaarsnota. Toch moeten de gesprekken volgens hem ook niet worden opgeblazen. ‘We moeten niet doen alsof het de totstandkoming van een nieuw kabinet is.’

Naast de aandacht die Van der Staaij vraagt voor zedenzaken, is het volgens hem belangrijk dat het kabinet kijkt naar meer geld voor defensie, de financiële positie van eenverdieners en mensen met een laag middeninkomen, veiligheid en regionale infrastructuur en werkgelegenheid.

Van der Staaij had na afloop van het gesprek het idee dat er goed werd geluisterd naar zijn inbreng. Toch maakt hij zich geen illusies. ‘We moeten zien hoe het kabinet om zal gaan met onze ingebrachte punten.’ Volgens de SGP-fractievoorzitter kunnen niet alle punten van alle twintig partijen worden ingewilligd. ‘Dan zouden we een enorm financieel gat krijgen. Tegelijkertijd hebben we ook beklemtoond: de rekening mag niet naar onze kinderen en kleinkinderen gaan.’

Premier Mark Rutte gaat deze week samen met minister Kaag langs bij de Tweede Kamerfracties voor hun inbreng voor de voorjaarsnota. Omdat de premier donderdag ook het Oekraïense parlement digitaal te woord staat, voerde Kaag het gesprek met de SGP-fractie alleen. Donderdagmiddag zal Van der Staaij nog in gesprek gaan met Rutte.