NAVO-chef belooft Finland warm, snel en soepel welkom

Stoltenberg ‘verwelkomt’ de verklaring van president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin. Als Finland toetreedt, wordt zowel de NAVO als Finland zelf veiliger, beaamt de NAVO-baas. Hij zei eerder al dat Finland binnen een paar weken helemaal zou kunnen meedraaien in de westerse militaire alliantie. Binnen een paar maanden zouden alle dertig lidstaten de entree van het nieuwe lid officieel kunnen bekrachtigen.

De Noorse secretaris-generaal benadrukt wel dat het besluit helemaal aan Finland is en de NAVO dat eerbiedigt. ‘Als Finland lid wordt, toont dat dat de deur van de NAVO openstaat en dat Finland over zijn eigen toekomst beslist.’ Grote buur Rusland is fel tegen aansluiting van Finland bij de NAVO en schermt zelfs met kernwapens om Helsinki daarvan te weerhouden.

Finland is al lang EU-lid, maar bleef buiten de NAVO om Rusland niet tegen zich in het harnas te jagen. De voorzitter van de raad van regeringsleiders van de EU-landen is ingenomen met Finlands nieuwe stap richting de NAVO. Als het echt tot aansluiting komt is dat ‘een historische stap, die geweldig zal bijdragen aan de Europese veiligheid’, zegt Charles Michel. ‘Nu Rusland oorlog voert in Oekraïne is het een krachtig signaal van afschrikking.’