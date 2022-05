Oppositie boos over financiële perikelen om uitbreiding ic-bedden

De oppositie in de Tweede Kamer is boos over het financiële conflict dat het ministerie van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie had met ziekenhuizen over uitbreiding van de bedden op de intensive cares. Onder meer omdat er geen overeenstemming was over de aantallen in de beginsituatie, liep de noodzakelijke uitbreiding niet goed, meldde NRC na eigen onderzoek.