Noord-Korea doet opnieuw ballistische rakettest

Noord-Korea heeft opnieuw een ongeïdentificeerd projectiel afgevuurd. Volgens de kustwacht van Japan en het Zuid-Koreaanse leger gaat het waarschijnlijk om een ballistische raket. De raket werd voor de oostkust gelanceerd en is in zee geland, buiten de Japanse territoriale wateren.

Dinsdag is in Zuid-Korea de nieuwe president Yoon Suk-Yeol beëdigd. Hij riep in zijn eerste speech direct op tot de ‘complete denuclearisatie’ van Noord-Korea. Yoon wil zich harder opstellen tegen het buurland dan zijn voorganger deed. Hij heeft nog niet gereageerd op de raket van donderdag.

Dit is al de zestiende rakettest van Noord-Korea dit jaar, na de vijftiende afgelopen zaterdag. Zuid-Korea beschouwt dit als een provocatie. Volgens de Verenigde Staten bereidt de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ook een nucleaire test voor. Dat zou de eerste keer zijn sinds 2017 dat het land oefent met kernwapens. Kim kondigde vorige maand aan zijn wapenvoorraad flink uit te breiden.