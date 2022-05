Kremlin hekelt Finse stap richting NAVO-lidmaatschap

De president en premier van Finland maakten donderdag bekend lid te willen worden van de NAVO en dit doel zo snel mogelijk te willen realiseren. Deze stap wordt betreurt, aldus de Russische zegsman.

Rusland is fel tegen een verdere uitbreiding van het militaire bondgenootschap. Volgens de woordvoerder maakt dat Europa en de wereld ‘niet stabieler of veiliger’. De NAVO wordt in Moskou gezien als een bedreiging voor de eigen veiligheid.

Naast Finland lijkt ook Zweden te willen aansluiten bij de NAVO. Rusland heeft zich al meermaals uitgesproken tegen toetreding van de twee landen tot het bondgenootschap. Ze zijn door de Russische autoriteiten verschillende keren gewaarschuwd voor ‘serieuze politieke en militaire gevolgen’, waaronder de inzet van kernwapens.