Meer stranden en jachthavens schoon en veilig

Het aantal Nederlandse stranden en jachthavens dat is onderscheiden met een Blauwe Vlag, het internationale symbool voor veiligheid en reinheid, is met dertien toegenomen. Dit jaar mogen 130 jachthavens en 59 stranden de vlag hijsen. Dat heeft Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) tijdens de uitreiking woensdag in Elburg bekendgemaakt. Vorig jaar kregen 122 jachthavens en 54 stranden het keurmerk.

25 jachthavens kregen naast een Blauwe Vlag, ook een Groene Wimpel. Die werden uitgereikt aan havens die ook nog eens aan de duurzaamheidseisen van de stichting voldoen zoals waterbesparing en het gebruik van duurzame materialen.

Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding moeten stranden en jachthavens aan meerdere criteria voldoen. Zo wordt gekeken naar hoe schoon het (zwem)water is, of er goede sanitaire voorzieningen zijn en naar de veiligheid. De locaties vragen de onderscheiding zelf aan.

Voor het eerst sinds de coronapandemie is tijdens de uitreiking van de Blauwe Vlaggen een vlag officieel gehesen. Dat gebeurde in de Hanzehaven in Elburg.