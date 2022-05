Abbas wil naar Internationaal Strafhof om gedode journalist

Als het aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas ligt, buigt het Internationaal Strafhof in Den Haag zich over de dood van Al Jazeera-verslaggever Shireen Abu Akleh. Ze werd woensdag doodgeschoten tijdens schermutselingen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Abbas houdt het Israëlische leger verantwoordelijk voor de dood van Abu Akleh (51). De president zegt dat hij een gezamenlijk onderzoek naar het incident, zoals Israël had voorgesteld, heeft geweigerd, ‘omdat zij de misdaad hebben begaan en we ze niet vertrouwen’. Premier Naftali Bennett van Israël zei eerder dat het vermoedelijk Palestijnse schutters waren die de dodelijke kogel hadden afgevuurd. Abu Akleh werd in het hoofd getroffen.

Voor de Palestijns-Amerikaanse journalist wordt deze donderdag een afscheidsceremonie gehouden in Abbas’ hoofdkantoor in Ramallah. Abu Akleh werkte 25 jaar als Midden-Oostenverslaggever voor de Arabische nieuwszender.