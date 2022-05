Leden grootste onderwijsbond bijna unaniem voor nieuwe cao

Vrijwel alle leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) hebben ingestemd met het voorstel voor een nieuwe cao voor het basisonderwijs. Bij de grootste vakbond van onderwijspersoneel kwamen veel enthousiaste reacties binnen vanuit de achterban. Leraren zijn blij dat na jaren afspraken zijn gemaakt over het dichten van de zogenoemde loonkloof, het inkomensverschil tussen docenten in het primair onderwijs en het middelbaar onderwijs. Van de AOb-leden die hun stem uitbrachten over de cao, stemde 95 procent voor.