Nog vier personen vast na kampioensfeest Ajax

Na de viering van het kampioensfeest van Ajax woensdagavond in Amsterdam zitten nog vier personen vast. Hun zaken worden momenteel afgehandeld, zegt een woordvoerder. In totaal arresteerde de politie 51 personen in de hoofdstad, variërend in de leeftijd van 14 tot 42 jaar oud. De meesten konden snel daarna weer naar huis.